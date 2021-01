Instagram

Ao 9º dia de isolamento, e depois de uns dias mais difíceis, devido à Covid-19, Romana começou a ver melhorias no seu estado de saúde e fez questão de partilhar as novidades com os seus seguidores, nas redes sociais.

A cantora publicou uma imagem antiga sua no Instagram e, na legenda, escreveu: "9.º dia de isolamento. Bom dia, meus queridos amigos! Hoje acordei bastante melhor, com um pouco de tosse mas já a caminho de recuperar".

Recorde-se que a pandemia continua a afetar o País, com o máximo número de mortos a aumentar diariamente.