“Há 35 anos, Eu e Tu, dissemos ‘SIM’ ao Nós. Éramos novinhos, eu com 19 e tu com 23, mas, determinados no nosso propósito de VIDA em comum. A viagem - com altos e baixos, alegrias e tristezas, vitórias e derrotas - tem sido incrível. Cedo no caminho, decidimos ter dois filhos, lindos, que nos presentearam com quatro netos que amamos até ao infinito. E de dois se fizeram dez - contando com a nora e o genro. Viva o Amor, Viva a VIDA ❤!”, escreveu Carla Andrino nas redes sociais, na legenda de uma fotografia tirada no dia do seu casamento com o maestro Mário Rui.

Quem também assinalou esta data especial foi a filha do casal, Marta, que se sente muito orgulhosa por ter este exemplo. “Um brinde à história de Amor mais bonita de todas ♥️ Parabéns meus pais pelos 35 anos de casados”, comentou numa fotografia onde a atriz e o músico trocam um beijo. Veja abaixo:

Desta união nasceu ainda um rapaz, Martim.