Com a morte trágica da ex-mulher, Naya Rivera, coube a Ryan Dorsey assumir a educação do filho de ambos, Josey Hollis, de cinco anos, cujo comportamento deixa o ator muito orgulhoso. O menino assistiu ao desaparecimento da mãe em julho do ano passado, durante um passeio de barco a dois – depois de um mergulho não conseguiu voltar à superfície e acabou por morrer afogada – e, de acordo com o pai, tem sabido ultrapassar esse trauma.

“Não podia estar mais orgulhoso desde menino. Tão jovem, suportou aos cinco anos mais do que qualquer um deveria suportar”, começou por escrever Ryan Dorsey na legenda de uma fotografia onde o menino aparece muito sorridente. “És tão forte, tão corajoso, tão querido! Vou estar sempre orgulhoso de ti e vamos manter-nos sempre juntos, porque é tudo o que podemos fazer”, completou, deixando ainda uma mensagem de esperança para todos os que tiveram um ano de 2020 difícil: “Espero que consigo encontrar uma forma de dar continuidade aos vossos dias”.