Bruna Quintas esteve este sábado à conversa com Sara Matos no programa Estamos Em Casa, da SIC, e, inevitavelmente, foi abordado o tema da gravidez, apesar da atriz ser muito ciosa da sua privacidade.

A Xana da novela Terra Brava espera o seu primeiro filho, fruto da relação com o também ator Guilherme Moura, que podemos ver em Amor Amor, e não poderia estar mais feliz. “Não dá para ver muito bem, mas já está aqui uma barriguinha a aparecer. Passa muito rápido. Mas eu acho que ainda estou de três, que ainda falta imenso tempo”, começou por dizer, divertida. “Eu já sabia que estava grávida antes de fazer o teste. Pensei: ‘eu acho que estou grávida’. Mas guardei para mim. Vai parecer um bocado lamechas, mas é aquela coisa do ‘eu sou mulher e conheço o meu corpo. (…) Tenho aqui qualquer coisa, estou estranha’. Estava mais sensível, eu não sou uma pessoa sensível… Sentia-me diferente e pronto, contei ao Guilherme. Disse-lhe: ‘amor, acho que eu estou grávida’. E ele fez aquela expressão de ‘estás a gozar?’. E depois estava mesmo”, confidenciou ainda, antes de revelar pormenores.

“Fui fazer o teste, mas o Guilherme não acreditava. Ele ficou superfeliz. Ele chorava imenso e dizia ‘desculpa, estou a chorar de felicidade’. Eu não chorei porque estava tão nervosa [por pensar que estava grávida], mas é um momento mesmo feliz. E é uma coisa que nós idealizamos quando somos miúdas, pelo menos eu sempre idealizei ser mãe”, contou ainda Bruna Quintas.

Nesta ocasião, Sara Matos acabou confidenciar que sentiu o apelo da maternidade mais tarde e que só no último ano e meio começou realmente a ter vontade de ter filhos. Recorde-se que a atriz – e agora apresentadora de televisão – mantém há já vários anos uma relação com Pedro Teixeira. O ator já é pai de Maria, de dez anos, nascida da anterior relação com outra cara da SIC, Cláudia Vieira.

Veja esta conversa no vídeo abaixo: