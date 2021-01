1 / 7 Instagram 2 / 7 Instagram 3 / 7 Instagram 4 / 7 Instagram 5 / 7 Instagram 6 / 7 Instagram 7 / 7 Instagram

Aos 44 anos, e depois já ter sido pai de três raparigas, Malvino Salvador foi pai de um rapaz. O bebé, que, tal como Ayra, de cinco anos, e Kyara, de três, é fruto da relação com Kyra Gracie, nasceu no passado dia 9 de janeiro.

“Rayan. Seja muito bem-vindo a este mundo, meu filho! Que sua vida possa lhe proporcionar desafios, conquistas e alegrias. Que você preserve sua saúde. Que respeite ao próximo com hombridade, sem deixar de lutar pelos seus sonhos, com a convicção de ter sempre percorrido o caminho dos justos e caridosos! TE AMO!”, escreveu na altura o ator brasileiro nas redes sociais, onde tem partilhado algumas imagens do bebé.

Malvino Salvador é ainda pai de Sophia, de dez anos, fruto do anterior relacionamento com Ana Ceolin.

