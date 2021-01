Instagram

“Esta sou eu no dia em que estava à espera no carro para fazer o teste do covid. Deu positivo...E nesse segundo você percebe que não acontece só aos outros e nesse segundo passam mil coisas pela nossa cabeça, medo, angústia, insegurança, ansiedade, onde apanhei, será que contagiei alguém, e agora?”, começou por desabafar Mafalda Rodiles nas redes sociais.

“Mas na minha cabeça a pergunta mais forte era: ‘Como vou fazer com os meus filhos?’. Não havia outra opção, era confinar com eles e cuidar deles doente... Decidi só contar aos mais próximos, não vos vou dizer que foi fácil porque não foi, mas passou... Martim testou positivo, Mel testou duas vezes negativo. Valeu-me o continente on-line e o celeiro que me deixavam as coisas à porta. Valeram-me os meus pais e amigos que ligavam todos os dias para saberem como estávamos. É uma doença extremamente solitária e assustadora por não sabermos como será o dia seguinte...”, continuou a atriz.

Mafalda Rodiles deu ainda notícias sobre o seu atual estado de saúde e falou dos planos para os próximos dias: “Já tivemos alta há uns dias e agora continuaremos aqui, em casa, juntos. É muito difícil estarmos confinados mas acreditem é bem melhor do que estar doente... Obrigada ao SNS e a todos os profissionais de saúde que estão na linha da frente e por favor. Não acontece só aos outros ❤️”.

Recorde-se que a atriz regressou a Portugal no verão de 2019, depois de nove anos a viver no Brasil, onde se casou com o realizador Edgar Miranda, pai dos seus dois filhos, Mel e Martim. A decisão de voltar foi tomada quando o casamento acabou.