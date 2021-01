Dave Chapelle testou positivo à COVID-19. A assessoria de comunicação do humorista norte-americano confirmou a notícia à Variety.

O comediante tinha cinco espectáculos em Austin, no Texas, mas acabou apenas por fazer um, cancelando os restantes agendados. "O Chapelle conduziu sempre os seus shows com distanciamento social no estado do Ohio, desde junho de 2020, transferindo-os para Austin no Inverno", cita o site na declaração enviada.

Segundo a Variety, o público do guionista e ator era submetido a testes rápidos e toda a equipa de Chapelle era testada diariamente.