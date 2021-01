Instagram

Meses depois de oficializar a sua relação com Pedro Vasconcelos Pinheiro, Alice Trewinnard, de 30 anos, aguarda a chegada do primeiro filho. O anúncio foi feito pela própria na quinta-feira, 21 de janeiro, no Instagram.

“Estou apaixonada pelo meu futuro”, escreveu a influenciadora digital na legenda de uma fotografia onde exibe a sua já proeminente barriga de grávida.

No seu canal de Youtube, Alice Trewinnard revelou ainda alguns detalhes desta nova fase da sua vida. “Todos nós temos aqueles segredos só nossos, ou que se calhar só contamos a meia dúzia de pessoas porque gostamos de estar naquela esfera privada em que ninguém sabe, só nós. Mas depois já chega aquela altura em que se calhar já queremos dar o próximo passo e partilhar com mais pessoas, ou mesmo com o mundo, os nossos próprios termos”, explicou.