Vanessa Martins viajou para o Brasil em tempo de pandemia, mas não por motivos pessoais. A influencer antecipa uma nova colaboração profissional enquanto dona do site e revista de lifestyle, Frederica.

“Estou a tomar o máximo de cuidados possíveis e a seguir as recomendações da DGS. Devido ao crescimento da Frederica (que só tenho a agradecer-vos por isso) tenho de me deslocar a São Paulo em trabalho para abraçar mais um grande desafio”, contou nas redes sociais, adiantando que marcou esta viagem há muito tempo, não adivinhando que Portugal estivesse a bater recordes nacionais de infetados e vítimas mortais de COVID-19.

Vanessa Martins fez um teste e esteve sempre sem sair de casa. Agora no Brasil corre atrás da consolidação do seu projeto. “Por um lado vou atrás de mais um sonho, por outro o medo e a tristeza vêm connosco", acrescentando que fará mais testes: antes de sair do Brasil e à chegada de Portugal.