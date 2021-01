Instagram

Sofia Ribeiro está de regresso a Portugal depois de uma estadia no Brasil. Nas redes sociais, a atriz acabou por falar sobre a falta de empatia que tem notado nas redes sociais e aproveitou ainda para responder às críticas que tem recebido por ter viajado.

"Gostava de vos falar de amor. Gostava de relembrar que em Março faziam-se correntes e músicas para nos apoiarmos uns aos outros!", começa por dizer.

A fazer exames de rotina, Sofia Ribeiro confessa: "É um dia que passo com um frio na barriga"

"Tenho visto em outras contas e recebido também eu, umas mensagens a criticar por ter viajado. Não ia falar sobre o tema porque tenho a consciência tranquila dos meus atos enquanto cidadã e pessoa individual. Mas a hipocrisia mexe-me com os nervos. Eu só posso falar por mim! Em 2020 limitei as pessoas com quem estive, as vezes que saí à rua ou a espaços públicos. Inclusive no verão, quando já grande parte andava no laréu como se na fosse!", explica ainda. "Estive 20 dias no Brasil e jantei três vezes fora. Nunca em lugares populares que aí sim, só de passar de carro era surreal. Voltei por compromisso e para dar a apoio a familiares. Se não, não vou ser também eu hipócrita. Confinar por confinar estaria confinada lá, em casa, a apanhar sol da piscina".

"Estamos todos num momento de rutura. Exaustos disto tudo, sedentos de recuperar as nossas vidas!", pode ler-se.

Espreite a galeria de imagens para ver a publicação completa de Sofia Ribeiro.

