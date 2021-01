Instagram

A Covid-19 continua a fazer dezenas de vítimas todos os dias no nosso país e são cada vez mais as caras conhecidas que recorrem às redes sociais para apelar a que todos respeitem as recomendações das autoridades de saúde.

Com apenas 15 anos, a atriz Madalena Aragão sentiu na pele aquilo que muitas famílias têm vivido ao longo dos últimos meses, perder um ente querido para a Covid-19, e deixou um testemunho emocionante na sua página de Instagram.

“Fiz um texto sobre o que estamos a passar neste momento e queria ler para vocês. O meu nome é Madalena Aragão e decidi hoje falar sobre este tema que nos dá tanta angústia a todos. Começo por vos contar as causas que me empurraram para fazer este vídeo”, começou poe dizer a jovem, que já integrou o elenco de várias novelas da SIC, nomeadamente Rainha das Flores, Paixão e Nazaré.

“Faz hoje exatamente uma semana. A avó que nem eu, nem as minhas irmãs, a minha mãe, os meus tios, abraçávamos desde março. Mas nós estamos cá todos e podemos chorar no colo uns dos outros. Só que ela morreu sozinha, sem os nossos mimos, sem o nosso toque, sem os nossos beijos, sem as nossas mãos nas mãos dela, sem lhe limparmos as lágrimas do medo e da solidão de estar a morrer sozinha”, prosseguiu a atriz muito emocionada e sem conseguir evitar chorar.

Madalena Aragão conta ainda que as suas duas irmãs mais velhas são formadas em Medicina, sendo que uma delas já concluiu o curso, no verão passado, e está a exercer. “Diariamente assistimos à angústia e desespero da minha irmã Maria que, quando vem a casa, conta-nos histórias do senhor Aníbal, ou da dona Amélia, que faleceram porque não conseguiram ser acudidos a tempo. Conta-nos histórias de médicos, enfermeiros, pessoal auxiliar que choram por não conseguirem salvar vidas, que podiam ser salvas até facilmente e que não o são agora, por impossibilidades”, explicou muito abalada.

Veja o testemunho completo no vídeo abaixo: