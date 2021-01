Instagram

Ana Garcia Martins e Ricardo Martins Pereira estão separados. A notícia é avançada pela revista TV Guia, que o autor do blogue O Arrumadinho já deixou a casa que partilhava com A Pipoca Mais Doce há algum tempo, mas que o facto desta ter ficado infetada com Covid-19 e em isolamento o obrigou a regressar para tomar conta dos filhos que têm em comum, Mateus, de sete anos, e Benedita, de dois.

Recorde-se que os dois bloggers se casaram em setembro de 2010 e já tinham enfrentado uma crise grave na relação, antes de comemorarem sete anos de união, tendo mesmo acabado por se separar. “A m**** da vida, e a forma acelerada e atribulada como ela vai acontecendo, rouba-nos quase sempre esta capacidade de amar só porque sim, de amar de forma deslumbrada e sem freios. Temos sempre de ter muito cuidado com tudo, temos sempre de ir muito devagar, temos de ter sempre em atenção as intenções dos outros, temos sempre de enquadrar o nosso amor no nosso passado e no passado das outras pessoas, temos sempre de racionalizar tudo o que fazemos e sentimos, sendo que isso é precisamente o oposto de sentir”, desabafou na altura Ricardo Martins Pereira nas redes sociais.

Entretanto os dois acabaram por se reaproximar, foram pais pela segunda vez e ainda no passado mês de setembro trocaram declarações de amor para comemorar mais um aniversário de casamento. “Foi há dez anos. Olho para ela e pergunto-me como consegue estar, hoje, ainda mais bonita, mas, também, mais crescida. É impressionante ver como tudo mudou na nossa vida, nestes dez anos. Tudo o que construímos, criámos, transformámos. Como crescemos, mas soubemos manter a loucura dos miúdos de 20 e tal anos. Só peço mais dez anos assim. Depois, logo vemos como correu”, escreveu O Arrumadinho.

Para já, nenhum dos dois comentou publicamente a suposta separação, mas a verdade é que a última fotografia que vemos dos dois juntos nas redes sociais data do Natal.