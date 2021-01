Mark Thompson

Foi no dia 28 de dezembro que Robbie Williams decidiu apanhar um voo até St. Bart para passar uns dias de férias com a mulher, Ayda, e os quatro filhos, Teddy, de oito anos, Charlton, de seis, Colette, de dois, e Beau, de um. No entanto, o que eram para ser uns dias tranquilos terão sido transformados num autêntico pesadelo.

De acordo com o que uma fonte revelou ao The Sun, o músico testou positivo para o novo coronavírus. "Robbie está bastante doente. Ele está confinado na vila onde está hospedado com a família. Não é exatamente o pior lugar do mundo para ser colocado em quarentena, embora ele não possa ir à praia. Ele terá que permanecer em quarentena durante 14 dias", contou.

O artista terá sido forçado a isolar-se nas Caraíbas, numa vila que custa cerca de 120 mil euros por semana, após receber o diagnóstico. Segundo o Mirror, Robbie Williams foi fotografado a sair da ilha para um passeio de barco e usava uma máscara facial. O jornal britânico entrou em contato com os representantes do artista para confirmar o diagnóstico.