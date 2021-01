Foi em setembro do ano passado que Gigi Hadid foi mãe pela primeira vez. A modelo foi mãe de uma menina, fruto do relacionamento com Zayn Malik,e recentemente revelou como soube que estava grávida.

Quando desfilou em janeiro de 2020 (imagens acima e abaixo), em Paris, para Jacquemus, Hadid já sabia que estava grávida. Aliás, em resposta a um fã, a manequim internacional descobriu pouco antes desse desfile.

"Sim, eu descobri no dia anterior à da coleção do Tom Ford. Estava com muitas náuseas nos bastidores, mas aprendi que conseguia controlar se continuasse a comer", revelou pela primeira vez, adiantando que a mãe lhe levava snacks ao backstage.

O que comia a modelo? Bagels com queijo creme e três brownies, batatas fritas, saladas de tomate com muito sal e pimenta foram apenas alguns dos desejos da modelo.