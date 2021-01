1 / 5 Octavio Passos 2 / 5 Gualter Fatia 3 / 5 Quality Sport Images 4 / 5 Carlos Rodrigues 5 / 5 Gualter Fatia

Está tudo a postos para os jogos da Final Four da Taça da Liga com o jogo entre Sporting (SCP) e FC Porto (FCP) naquela que é a primeira meia-final da competição já esta terça-feira, dia 18, com transmissão na SIC. Entre os jogadores dos grandes, qual será o mais seguido nas redes sociais?

O site do Fama Show fez o top 5 dos jogadores mais seguidos de cada clube e há um resultado claro sobre quem atrai mais seguidores e fãs no que toca ao Instagram.

Antonio Adán, Zouhair Feddal, Gonzalo Plata, Tiago Ilori e Renan Ribeiro são estão primeiros cinco lugares, mas quem ocupa a posição cimeira? Descubra na galeria acima!

Tecatito, Pepe, Agustín Marchesín, Taremi e M.Uribe são os mais seguidos. Espreite quem lidera a lista do FCP nas imagens acima.

Nas redes sociais é clara a vantagem do FCP face ao SCP. Aliás todos os jogadores do clube do Dragão superam os jogadores do Sporting em termos de seguidores. Esta terça-feira, dia 19, decide-se a vantagem no campo.