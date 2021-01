Reprodução Instagram, DR

Os últimos dias foram especiais para Daniela Ruah. A atriz portuguesa que vive em Los Angeles estreou-se pela primeira vez como realizadora!

O 11º e 12º episódio da série que integra, NCIS: LA, estiveram seu cargo. As rodagens terminaram esta terça-feira, 19 de janeiro.

Em entrevista à LUSA, Daniela confessou que esta é uma paixão já antiga e na qual quer investir: "É uma paixão que já tinha há muito tempo, mas nunca dei ouvidos por receio".

»DANIELA RUAH PREPARA-SE PARA BRILHAR TAMBÉM ATRÁS DAS CÂMARAS«

A atriz acabou ainda por revelar que, atualmente, sente que existe mais abertura no meio da televisão para as mulheres, algo que a deixa entusiasmada: "Tínhamos muito a imagem de um homem branco atrás das câmaras e a liderar uma equipa inteira, e hoje em dia temos uma abertura muito diferente", afirmou.

"Temos uma série de filmes - tanto mais comerciais como mais independentes - que estão a ser realizados, produzidos e escritos por mulheres ou pessoas com 'backgrounds' diversos, e acho que isso traz muita riqueza", admitiu.

O episódio vai estrear em televisão no dia 21 de feveiro. Deve chegar a Portugal a meados de março com exibição no canal FOX.