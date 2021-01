Gualter Fatia

É já esta terça-feira, 19 de janeiro, que tem início a Final Four da Taça da Liga, que conta com Sporting, Futebol Clube do Porto, Benfica e Sporting de Braga. O primeiro jogo desta final a quatro opõe a equipa de Alvalade e o clube azul e branco. Do lado dos leões, estará no banco Rúben Amorim, que tenta conquistar o troféu pela segunda vez consecutiva como treinador, sendo que também já venceu a competição como jogador em seis ocasiões.

A primeira Taça da Liga conquistada pelo agora técnico foi na época 2008/2009, ao serviço do Benfica. A final que decorreu no Estádio Algarve opôs o clube da Luz ao Sporting, jogo que viria a ser decidido no desempate por grandes penalidades.

Na temporada seguinte, 2009/2010, Rúben Amorim voltou a conquistar o troféu pelo Benfica e marcou um dos golos da vitória sobre o Futebol Cube do Porto por 3-0.

Nas épocas 2010/2011; 2013/2014 e 2014/2015 ganhou novamente a competição pelo Benfica, sendo que na temporada 2012/2013, venceu o troféu pelo Sporting de Braga, altura em que estava emprestado à equipa bracarense pelo clube da Luz.

Já como treinador, Rúben Amorim sagrou-se vencedor da Taça da Liga na época passada, 2019/2020, ao serviço do Sporting de Braga, tornando-se no primeiro a conquistar o troféu como jogador e técnico.

A equipa minhota venceu a final da competição frente ao Futebol Clube do Porto por 1-0, com golo de Ricardo Horta. E é precisamente frente à equipa da cidade invicta que Rúben Amorim tenta garantir o acesso à final, que é já no próximo sábado, 23 de janeiro.

"Os mais jovens darão mais um passo na sua afirmação, crescimento e enriquecimento profissional. Também foi para isto que a competição foi criada. Ao longo dos seus 14 anos de história, já foram muitos os que provaram que o bilhete de identidade não conta na hora de ter sucesso. Os mais experientes lá estarão para lhes dar o necessário apoio, e serão o ponto de equilíbrio em todos os momentos em que a equipa estiver por cima ou por baixo no jogo", declarou o técnico leonino à revista da Liga Portuguesa, citada pelo site Mais Futebol.

De salientar que em caso de vitória, o Sporting pode encontrar Benfica ou Sporting de Braga na final. As duas equipas jogam a segunda meia-final da competição esta quarta-feira.