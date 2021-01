Parece que a reaproximação de Gusttavo Lima e Andressa Suita está para breve. De acordo com a imprensa brasileira, o cantor revelou que a ex-companheira é a "mulher que mais ama no mundo".

A reconciliação ainda não é oficial, mas, segundo o colunista Leo Dias, o artista já tentou voltar para a ex-mulher várias vezes, apesar desta ter recusado.

Depois de, em outubro do ano passado, Andressa Suita ter sido apanhada de surpresa com o pedido de divórcio, este fim de semana o antigo casal foi novamente visto junto num iate e, de acordo com declarações dadas pelo cantor, existe a possibilidade de reconciliação.

Recorde-se que o casal subiu ao altar em 2015 depois de três anos de namoro e do casamento nasceram Gabriel, de três anos, e Samuel, de dois.