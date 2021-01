Reprodução Instagram, DR

Com as novas medidas do governo graças à Covid-19 os portugueses veem-se obrigados a voltar a ficar em casa, a cumprir o dever de confinamento.

No entanto parece que são alguns os cidadãos que acabam por desobedecer as regras, como se tem vindo a noticiar.

Diogo Valsassina não ficou indiferente à situação e aproveitou as redes sociais para deixar um recado a todos os seguidores.

"Eu também gostava de estar com os meus amigos a beber umas cervejas e apanhar sol na cara como se tivesse tudo bem e dentro na normalidade. Mas não está. E não estou", começou por escrever na legenda da foto que pode ver abaixo.

"Ficar em casa é ficar casa, não é sair de vez em quando só para ir ter com aquele ou aquela", prosseguiu.

"Portanto se a única fresta de sol que tenho em casa é esta, é esta que vou aproveitar mesmo que seja em cima dos ténis", rematou.

