De confinamento como a maioria dos portugueses, César Mourão surpreendeu os fãs com a fotografia que partilhou nas redes sociais durante a manhã deste sábado, 16 de janeiro.

De forma descontraída e com um look bem diferente do normal, confessou: "Vou assim à garagem, espero que ninguém me veja".

Na fotografia, que pode ver abaixo, o humorista surge de camisola e calções às riscas e de meias brancas.

Nos comentários, os fãs desfizeram-se em elogios: "Não existes 🤣 Muito bom", "Pareces uma barraca da praia da Nazaré 😂", "Tanto estilo 😂", "Atraentemente sexy" - são algumas das mensagens.