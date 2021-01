Instagram

Maria Cerqueira Gomes partilhou com os seus seguidores nas redes sociais a preocupação de ver a sua filha, Francisca, de 17 anos, a tornar-se mais independente a cada dia. A jovem está a dar os primeiros passos mais a sério no mundo da moda e a mãe não esconde que está apreensiva. “Aiiii que o dia chegou! Esta fotografia foi quando tudo começou e amanhã ela parte para a primeira viagem de trabalho. Uma semana sozinha. (parece que tem 15 anos e vai para o Iraque mas na verdade tem quase 18 e vai para a Madeira) Ok... Assumo que sou mãe galinha”, começou por escrever a apresentadora de televisão, antes de deixar um recado ao piloto Gonçalo Gomes, seu ex-companheiro e pai de Francisca. “Gonçalo Nuno liga quando quiseres! Podemos partilhar ‘angústias’”, escreveu, divertida.

Quem também se riu com a situação foi a jovem que, em jeito de brincadeira, deixou um recado à mãe por divulgar uma fotografia que já tem algum tempo. “Não devias expor esta minha fase assim”, comentou. E mais tarde, noutro comentário, acrescentou: “Amo-te!!!!”.

De referir que Maria Cerqueira Gomes é ainda mãe de João, de três anos, da anterior relação com o empresário António Miguel Cardoso.

Instagram