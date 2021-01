Tibrina Hobson

Após surgirem nas redes sociais mensagens escritas alegadamente por Armie Hammer onde este faz referência ao canibalismo e violência sexual, a ex-namorada do ator, Courtney Vucekovich, afirmou que Armie tem fetiches que envolvem a relação de "mestre e servo" e é "sexualmente agressivo" na maneira como fala.

"Ele é magnético, mas isso ajudou-o a safar-se com as coisas. Tem uma personalidade muito charmosa e grandiosa. Ele é muito carinhoso, faz com que te sintas muito segura e no topo do mundo. Então, pouco a pouco, fica mais profundo e obscuro", disse Courtney em entrevista para o Daily Mail.

Apesar do breve romance, que durou entre junho e agosto de 2020, a fundadora da aplicação Flashd, contou que assim que começaram a sair juntos, Armie lhe disse que gostava das dinâmicas do universo BDSM (Bondage e Disciplina, Dominação e Submissão, Sadismo e Masoquismo). "Ele gostava de dizer que queria partir uma das minhas costelas e comê-la. Tipo fazer um churrasco com elas e comê-las”, recordou. "Ele falava sobre partir as minhas costelas frequentemente", reforçou.

"Ele envia mensagens de áudio com coisas bem gráficas. Eu juro que é porque ele gosta do som da sua própria voz. Ele é obcecado consigo mesmo, mas, ao mesmo tempo, também se odeia. Não sei como explicar", afirmou, descrevendo Armie com "um grande narcisista".

Courtney não quis revelar detalhes gráficos do comportamento do ex-namorado, mas disse que precisou de fazer 30 dias de terapia intensiva para lidar com o trauma e transtorno de stress pós-traumático. "Eu estava a ser brilhantemente manipulada para fazer coisas que, francamente, me assustavam. Sou uma adulta que pode dar consentimento, mas [aquela] não era eu. Ele é bom no que faz e sabe exatamente o que dizer para que obedeças. Ele é uma pessoa muito sombria e perversa."

Recorde-se que Armie Hammer tem dois filhos, Harper, de seis anos, e Ford, de três anos, fruto do casamento recentemente terminado com Elizabeth Chambers.