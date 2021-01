Getty Images

Jessica Campbell morreu no passado dia 29 de dezembro, mas só agora a notícia foi confirmada pela sua família.

A atriz, que ficou conhecida pelas suas participações no filme Eleição, onde contracenou com Matthew Broderick e Reese Witherspoon, e na série Freaks and Geeks, trabalhava atualmente como naturopata e ter-se-á sentido mal na sua clínica. Apesar do socorro imediato não resistiu e as causas da morte continuam por apurar.

Jessica Campbell deixa um filho com dez anos.