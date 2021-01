Instagram

Natália de Sousa, um dos grandes nomes do teatro em Portugal, e que se tornou conhecida do grande público pela sua participação no programa O Tal Canal, ao lado de Herman José, morreu esta quarta-feira, 13 de janeiro. A notícia foi confirmada por uma das suas filhas, Cristina Flores, e, para já, não se conhecem as causas da morte.

Natália de Sousa fez parte da equipa fundadora do Teatro Ádóque, em Lisboa, no ano da Revolução de Abril, e destacou-se no teatro de revista.

Na televisão participou também em programas como Hermanias, Ricardina e Marta e As Aventuras do Camilo. Em 2018 integrou o elenco da série da RTP Excursões AirLino, ao lado de Rui Unas e Dânia Neto, entre outros.