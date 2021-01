Filipa Traqueia

Após o fim dos debates para as eleições presidenciais, Albano Jerónimo recorreu ao Instagram para deixar um desabafo.

O ator lamentou a falta de discussão sobre o futuro da cultura em Portugal e, nas redes sociais, não conseguiu ficar indiferente a esta questão, acabando por deixar um desabafo.

"Um país sem cultura é um país sem futuro. Foram 18 debates televisivos, leram bem, 18. Falou-se sobretudo sobre o futuro. O futuro do país, do país na Europa e no mundo global e não houve nenhuma pergunta sobre a cultura, nenhum tema de fundo ou conversa discutida que envolvesse a cultura neste país. Não houve uma concreta perspectiva e abertura, um pensamento, sobre a cultura neste país e é lamentável. Nenhum moderador ou candidato, apresentou ou aprofundou devidamente este tema. Um país sem cultura é um país sem futuro", pode ler-se.

A publicação não deixou indiferente muitos dos seus seguidores que, na caixa de comentários, aplaudiram as palavras de Albano.