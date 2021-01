Reprodução Twitter, DR

Rebel Wilson revelou que viveu uma das viagens mais assustadoras da sua vida. Em entrevista para o ‘Straight Talking’, a atriz de 40 anos contou que foi sequestrada e passou uma noite inteira com uma arma apontada na sua direção.

A australiana relembrou que em 2014 estava a passear pelo interior de Moçambique dentro de um camião, juntamente com outros turistas, quando o veículo foi parado por outro do qual saíram vários homens armados. “Houve uma vez na África em que fui sequestrada. Foi na região rural de Moçambique”, disse, citada pelo Daily Mail.

“Estávamos num camião de transporte de gado e vieram esses homens armados. Eles pararam-nos com as armas deles e disseram, ‘pois é, é melhor vocês saírem daí’”, recordou. Rebel obedeceu e foram levados para "uma casa no meio do nada", onde passaram a noite".

“Eu soube virar-me muito bem naquela situação de crise. Fui uma espécie de líder do grupo. Eles sentaram-nos no chão e eu pedi, ‘pessoal, vamos cruzar os nossos braços com a pessoa ao lado’ porque eu estava com muito medo que no meio da noite eles quisessem levar uma das mulheres ou algo do género”, acrescentou.

Apesar da situação atemorizante, a atriz e os outros turistas saíram ilesos e foram libertados na manhã seguinte. No entanto, voltaram ao camião que os transportava e foram forçados a seguir viagem cruzando a fronteira de Moçambique com a África do Sul. “Suspeito que aqueles homens talvez nos tenham usado para contrabandear coisas ilegais no fundo do camião”, afirmou.

