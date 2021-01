A filha de Luís Figo, Daniela, está a namorar com Beltrán Lozano. De acordo com a imprensa internacional, a filha mais velha do ex-futebolista está numa relação com o modelo, que é primo do rei Felipe VI.

O romance já é assumido. Na conta oficial de Instagram de Beltrán estão já fotografias do casal, nomeadamente de umas férias na neve em família.

Espreite a imagem em baixo.