Esta semana, em Los Angeles - uma das zonas mais afetadas pela covid-19 nos Estados Unidos, Bruce Willis, 65 anos, foi expulso de uma loja. O motivo? A recusa em usar uma máscara.

»» ATOR DE 'VELOCIDADE FURIOSA' É RIDICULARIZADO POR PARTILHAR DICA SECRETA DE PROTEÇÃO À COVID-19

Segundo o New York Post, o ator usava apenas uma bandana no pescoço, sem nenhum proteção na face, algo que terá gerado incómodo nos clientes da loja. O funcionário terá pedido ao ator para usar uma máscara. Bruce Willis recusou e abandonou o estabelecimento depois do pedido do funcionário.

À People, o ator enviou um comunicado breve. "Foi um erro de julgamento. Vamos manter-nos seguros e continuar a usar máscaras", apelou.