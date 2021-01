Reprodução Instagram, DR

Rita Pereira é uma mãe completamente babada. São várias as vezes que a atriz partilha pormenores do dia a dia que vive com o filho, Lonô.

Esta terça-feira, 12 de abril, não resistiu ao momento de cumplidade entre o namorado, Guillaume Lalung, e o filho de dois anos.

Na fotografia, que pode ver abaixo, Guillaume e Lonô dormem em posições semelhantes. "Chegar a casa e ver isto. Sestinha boa", afirmou a atriz.

Reprodução Instagram, DR