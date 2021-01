O Presidente da República testou esta terça-feira negativo à covid-19, depois do resultado positivo no dia anterior. A revelação surge no site da Presidência.

O teste negativo foi realizado na noite passada pelo Instituto Ricardo Jorge. "O Presidente da República mantém-se em isolamento e aguarda a realização de um teste confirmativo", assim se lê na nota. Sem o resultado desse teste, Marcelo Rebelo de Sousa "assistirá, por videoconferência, à reunião desta manhã no Infarmed".