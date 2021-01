Instagram

Henri Castelli, de 42 anos, foi brutalmente agredido há alguns dias. De acordo com a sua versão dos factos, que contraria as últimas notícias que falam em discussão acesa em ginásio, não houve qualquer motivo para o sucedido.

"Não foi um acidente. Fui agredido covardemente sem que pudesse reagir ou defender-me. (...) Estava com alguns amigos e do nada fui puxado pelas costas e pescoço e atirado ao chão. Socos, pontapés, que levaram a uma fratura exposta na minha mandíbula", explicou nos Stories do Instagram, onde também mostrou exames e relatórios médicos que comprovam o que diz.

Emocionado, ator brasileiro revelou ainda que sentiu “muito medo de ficar com sequelas para sempre”, que o impedissem de continuar a sua carreira e de cumprir os compromissos profissionais que já assumiu.

O caso está agora entregue às autoridades, que estão a tenta apurar a identidade dos agressores.

Veja abaixo as fotos que comprovam as agressões:

