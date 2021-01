Na sequência do teste positivo de Marcelo Rebelo de Sousa, Clara de Sousa ficará em isolamento até ser testada, o que deverá acontecer esta quarta-feira. Recorde-se que a jornalista da SIC moderou o debate entre Marcelo Rebelo de Sousa e André Ventura, no passado dia 6.

"Tendo tido conhecimento do teste positivo do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, e apesar de achar que - tendo em conta os dados disponíveis - é altamente improvável que possa ter havido alguma transmissão no estúdio da SIC no dia 6 de janeiro, a jornalista Clara de Sousa está em isolamento até ser testada. O teste deverá ser feito na próxima quarta-feira", esclareceu em comunicado a Direção de Informação da SIC.