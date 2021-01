Instagram

Após vários rumores, eis que chega a confirmação. Chegou ao fim o casamento de Marina Ruy Barbosa e do piloto Alexandre Negrão. A informação foi confirmada pelo ex-casal através de um comunicado divulgado pela imprensa brasileira.

"Marina Ruy Barbosa e Alexandre Negrão não estão mais juntos. O trabalho e a distância física foram fatores decisivos para chegarem a essa situação. Os dois estavam a viver realidades muito distintas e há meses que tentavam encontrar uma solução para resolver essa questão. A decisão ainda é muito recente e, por eles, nada disso seria divulgado neste momento", pode ler-se na nota divulgada pela revista QUEM.

"Mas em respeito ao público e à imprensa - que sempre acompanhou a vida do casal com carinho e apoio -, resolveram anunciar que estão separados. O casal tentava achar uma forma para reverter o que estava a enfrentar, mas o Xande e a Marina tiveram uma conversa e definiram que trilhariam caminhos separados, que isso seria o melhor para os dois por enquanto. Ainda é cedo para saber o que acontecerá no futuro. Por agora, os dois seguem na tentativa de se reorganizarem intimamente e, apesar de todo o amor, iniciarem separadamente um novo capítulo em suas vidas. Contamos com o carinho e respeito de todos", diz ainda o comunicado.

Recorde-se que os rumores em torno do fim do casamento da atriz brasileira surgiram em outubro do ano passado, mas uma fotografia do casal partilhada por Marina Ruy Barbosa viria a colocar um ponto final na especulação. A atriz e o piloto estavam casados desde 2017.