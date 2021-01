Instagram

Morreu John Reilly, o ator que se tornou conhecido do grande público pelos papéis em General Hospital e Beverly Hills 90210.

O artista tinha 84 anos e foi a sua filha, Caitlin Reilly, quem divulgou a notícias através das suas redes sociais. "John Henry Matthew Reilly também conhecido como Jack. A luz mais brilhante do mundo apagou-se", começou por escrever na legenda de uma fotografia antiga de ambos. “Imagine a melhor pessoa do mundo. Agora imagine essa pessoa ser o seu pai. Estou tão grata por ele ter sido meu. Sou tão grata por tê-lo amado. Sou tão grata por ter chegado a tempo de abraçá-lo e dizer adeus. Sinceramente, não sei o que vou fazer, mas sei que ele estará comigo. Amo-te para sempre, papá", completou, visivelmente abalada com esta perda.

A causa da morte não foi revelada.