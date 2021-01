Reprodução Instagram, DR

Carolina Deslandes mantém uma relação próxima com as tendências que se fazem sentir no mundo das redes sociais.

Este domingo, 10 de janeiro, a artista aderiu a um dos famosos "jogos" do Instagram que consiste numa ronda de perguntas entre 'Verdareiro/Falso'.

»CAROLINA DESLANDES REVELA JÁ SE TER SENTIDO ATRAÍDA POR AGIR: "JÁ HOUVE VONTADE DOS DOIS"«

Uma das questões estava relacionada com a ansiedade - tema que a cantora não teve problema em abordar.

"Também sofres de ansiedade?", foi a pergunta colocada.

"Verdade", começou por admitir. "Muito. Tenho muitos ataques de ansiedade. Embora esteja num fase em que é menos recorrente. Já tive de chamar ambulâncias depois dos concertos inclusivamente", revelou.

"Se estou um dia inteiro num sítio cheio de gente, passo mal. Preciso de silêncio e de estar no meu canto", acabou por explicar.

Reprodução Instagram, DR