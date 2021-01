Reprodução Instagram, DR

Miguel Herrán, o ator espanhol que interpretou Rio na série La Casa de Papel, deixou os fãs preocupados com a publicação que fez na sua conta de Instagram esta segunda-feira, 11 de janeiro.

O ator começou por escrever: "Seis dias foram suficientes para me destruir. Não quero falar mais. Não quero comer. Parei no meu momento mais construtivo e ele tornou-se destrutivo. Estou dececionado comigo mesmo. Quero ser uma pessoa melhor,".

De seguida, mostrou duas fotografias, que pode ver abaixo, a que acrescentou as seguintes legendas: "Primeiro dia em que recebi a notícia que tinha de ficar em casa. Triste, mas feliz. A dominar emoções". E de seguida: "Dia 6. Não sou capaz de controlar absolutamente nada".

Recorde que o ator está neste momento em isolamento, depois de ter estado em contacto com alguém que testou positivo para a Covid-19.

No final deste desabafo, o ator quis descansar os fãs e acrescentou: "Estou bem! É só uma reflexão que queria partilhar".

Nos comentários, os fãs encheram as fotografias com mensagens de preocupação e força. Até mesmo a atriz Úrsula Corberó, com quem contracena na famosa série da Netfix, mostrou ter ficado preocupada: "Oh baby mas porque choras?", escreveu.

