À espera do quarto filho, Madalena Abecasis relata a sua experiência com o novo coronavírus. “Positivos de Covid. E não, não é uma gripezita que se passa bem. É uma merda. Passei largas horas nas urgências, sozinha, dores de cabeça, tosse febre, um cansaço do caraças que a anemia que tenho também não ajuda em nada. A sorte (e que sorte...) é que eu e o Nuno estamos ‘desencontrados’ nos sintomas, porque com miúdos pequenos, isto fica mais complicado”, começou por escrever a influencer na sua página de Instagram.

“Eles continuam com a energia a 100% e alguém tem de controlar as feras. Mas tudo se faz. Muito dificilmente podíamos ter feito mais na prevenção, não estamos com ninguém muito menos em amena cavaqueira, passámos o Natal só com família direta e o fim de ano sem ninguém. Não estamos com ninguém de fora no dia-a-dia”, explicou ainda, deixando claro que não houve negligência ou desvalorização do vírus da sua parte.

“Mas há sempre uma janelinha. Um buraquinho. Uma nesga. Alguém que está com alguém que está depois com outra alguém que até pode ser de risco, mas tasse bem, que de fininho traz o vírus. Se as pessoas podiam ter mais cuidado? Podiam. Bastava só importarem-se. Mas assim não era a mesma coisa. Nós tentámos”, garantiu antes de deixar um recado com a ironia que lhe é característica: “Ah e continuem a achar que as pessoas precisam é de abraços e convívio. Está certo...”.

Recorde-se que Madalena Abecasis é mãe de Francisca, de 14 anos, fruto de uma anterior relação, e de José, de quatro, e Júlia, de dois, do atual casamento com Nuno Sebastião.