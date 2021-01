Ficou conhecida a nível mundial no oitavo filme da saga James Bond, Live and Let Die, o primeiro com Roger Moore, depois de Sean Connery ter recusado um novo convite. Jane Seymour, foi a Bond Girl escolhida e construiu uma carreira de sucesso no cinema e na TV, mas a sua vida pessoal foi feita de muitas derrotas.

Hoje, aos 69 anos, a atriz confessou à People como lidou com o fim traumático dos seus quatro casamentos (os dois primeiros muito breves) que terminaram em traição por parte dos respetivos companheiros.

"Fui casada com homens com problemas diferentes e nunca fui eu que terminei os casamentos, foram eles, encontrando outras pessoas”, contou à revista.

Jane foi casada com realizador Michael Attenborough entre 1971 e 1973. A união seguinte com o empresário Geoffrey Planner durou apenas um ano. O terceiro casamento da atriz foi com o ator David Flynn, entre 1981 e 1992. E o seu último casamento foi com o também ator James Keach, entre 1993 e 2013.

"Quanto mais rápido aceitarmos, melhor para nós e para todos”, adiantou a atriz. “Quando conseguimos ter alguma perspetiva, olhar à nossa volta e compreendermos o sofrimento e as dificuldades reais das pessoas, então percebemos que aquilo pelo que estamos a passar é mínimo", assegurou Jane que vive atualmente um namoro com o realizador britânico, David Green.