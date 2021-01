Em ano de pandemia, Núria Madruga perder o pai, depois de vários anos de luta contra o cancro, e tal como o marido e os três filhos, ficou infetada com COVID-19. Este sábado, dia 9, a atriz deixou um desabafo nas redes sociais.

Depois de mencionar o número de mortos (472) e de infetados (39.455) nos últimos cinco dias, a atriz fez um alerta. "Não sou ninguém para dar lições de moral e dizer o que cada um deve fazer. Já andamos quase há um ano nisto, estamos todos cansados e a ficar desesperados. Não vou falar do Natal que não tivemos, da passagem de Ano, do aniversário do meu filho mais novo, nem do isolamento que ainda estou obrigada a fazer. Mas, quero falar-vos do último abraço que o meu pai não pôde ter nos últimos dias de vida em que esteve no hospital", sublinhou sobre Constantino Silva, que morreu aos 66 anos.

Reprodução Instagram, DR

"Não ignorem sintomas. Aquilo que pensamos ser uma gripe ou constipação, pode pôr alguém no hospital. Protejam-se a vocês e aos outros", completou.