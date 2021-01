Foi através de uma fotografia especial, guardada no seu telemóvel, que Fernanda Serrano enalteceu o amor entre os seus pais, mas onde desabafou sobre as suas próprias relações.

"Hoje descobri no meu telefone esta tão bonita foto. Não estou aqui, mas tudo meu está aqui retratado. O muito amor de uma vida de verdade, que hoje em dia já pouco acontece entre duas pessoas e a referência que é para os meus quatro filhos e sempre foi para mim", começa por dizer a atriz sobre a imagem acima antes de fazer uma confissão.

"Eu não consegui. Mas não desisti. Quando sempre se teve este exemplo de como amar alguém uma vida inteira, com respeito, companheirismo, confiança e sobretudo com verdade, a fasquia só pode ser alta. Ainda só tenho 47. Nunca se desiste de nada. Foi o que sempre ensinei aos meus filhos. Será o que irei aplicar na minha vida! Ontem, hoje e sempre", completou a atriz, referindo-se ao fim do seu casamento (2018) com Pedro Miguel Ramos. Ambos são pais de Pedro, de 15 anos, Laura, de 13, Maria Luísa, de 11, e Caetana, de cinco.

Reprodução Instagram,DR

Recorde-se que em setembro do ano passado, Fernanda Serrano revelou estar muito apaixonada depois do seu relacionamento com Ricardo Pereira, personal trainer, se ter tornado público.