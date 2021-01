Reprodução Instagram, DR

Vanessa Martins aproveitou esta sexta-feira, 8 de janeiro, para deixar uma reflexão nas redes sociais.

Na sua conta de Instagram a influencer publicou um texto com uma forte mensagem que decidiu ilustrar com uma fotografia sua.

"Seja P***. 'Ela acorda às 6h para ir trabalhar, ele também. Mas ela é P***. Ela mora sozinha, e ele também, mas ela é P***. Ela sai aos fim‑de‑semana com amigas para dançar, beber e se divertir, ele também, mas ela é P***. Ela conheceu um rapaz porreiro e foi para a cama com ele, ele faz isso sempre, mas ela é P***. Ela tem amigos do sexo oposto e ele também, mas ela é P***. Ela chega sempre a sorrir e simpática ele também, mas ela é P***. Ela faz exatamente as mesmas coisas que ele, mas vocês sabem né... ela é P***", começou por avançar.

"Se ser independente é ser P***, então que sejamos todas “P****”. P**** de mulheres bem resolvidas", rematou.

Nos comentários, Vanessa contou com uma série de elogios das suas seguidoras: "Nem mais!", "É isso tudo", "Mais verdade que isto não há !!!😘", "Excelente texto", "Tiro-lhe o chapéu" - são algumas das mensagens.