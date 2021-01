Instagram

Joana, a irmã de Rita Pereira, está de parabéns e a atriz deixou nas redes sociais uma mensagem que está a gerar alguma polémica. “Nunca dou os parabéns a ninguém nas redes sociais. Mas esta pessoa é a mais importante de todas. É a única pessoa que me consegue irritar mesmo, a única que me conhece a 100%, a única com quem consigo estar em silêncio e saber tudo o que pensa, a única que me diz realmente a verdade, a única na qual confio sem pensar duas vezes. É a única em muitas coisas. Amo-a tanto que fico sem ar”, começou por escrever a profissional de televisão.

“O mundo diz que um filho é o maior amor da nossa vida. Eu ainda não concordo. Amo tanto o meu filho como amo a minha irmã, mas acho que isso tem uma explicação, ela mais uma filha que uma irmã. Darei sempre a vida por ela e o que mais desejo é vê-la feliz. Parabéns meu bebé. Serás sempre a minha bebé. Partilho com todos um vídeo que sei trazer-te calma, paz, amor e sorrisos (ver abaixo). Amoteeee ♥️ “, completou Rita Pereira.

Uma declaração de amor que mereceu a seguinte resposta: “Estou literalmente há 10 minutos a soluçar (e o pior é que tu sabes que é verdade!) Não tenho palavras para te agradecer este miminho tão dirigido a mim, com as coisas que amo, como a praia, o nome bebé, o mar... e menos ainda tenho para te demonstrar o quão grata é a minha alma por ter sido a mim que a tua escolheu para tua irmã! Gostava que toda a gente tivesse a oportunidade, uma vez, numa das vidas, de sentir o amor tão profundo que sentimos, mesmo que discutindo e mesmo que tão diferentes, ou será iguais? 😝 AMO-TE MINHA VIDA! Obrigada pelo Lonô e acredita, também não consigo escolher entre vocês os dois! É um amor que ainda ninguém conseguiu passar para o papel! Nem sei se ‘amor’ é o nome! Acho que é mais que isso!”.

Recorde-se que a atriz e companheiro, o DJ e produtor francês Guillaume Lalung, são pais de Lonô, que completou dois anos no passado dia 27 de dezembro.

Reprodução Instagram, DR