Reprodução Instagram, DR

Esta sexta-feira, 8 de janeiro, marca um dia especial para a família de Débora Monteiro. Foi há seis meses que a atriz foi mãe das gémeas Júlia e Alba.

Como mãe babada que é, fez questão de deixar uma mensagem especial nas redes sociais.

"E num instante passaram 6 meses do mais puro amor. Até sinto borboletas na barriga quando falo delas. Júlia e Alba as princesas da minha vida, as meninas do papá. Cada uma com a sua personalidade e a sua graça", começou por escrever na legenda da foto que pode ver abaixo.

"Perguntam-me tantas vezes, como é que se aguenta com gémeas? Para ser sincera, não me imagino de outra forma. É um amor que não cabe no peito e pelo que me dizem, vai crescer cada vez mais... Amo-vos piriris da minha vida", rematou.

Recorde que as gémeas são fruto da relação amorosa que Débora Monteiro mantém com Miguel Mouzinho.

