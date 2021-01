1 / 5 Reprodução Instagram, DR 2 / 5 Reprodução Instagram, DR 3 / 5 Reprodução Instagram, DR 4 / 5 Reprodução Instagram, DR 5 / 5 Reprodução Instagram, DR

Jessie Cave tem finalmente motivos para a sorrir. O filho mais novo da atriz teve alta depois de ter estado internado com Covid-19. A estrela da saga Harry Potter usou as redes sociais esta quinta-feira, 7 de janeiro, para atualizar o estado de saúde do menino, de três meses.

"O bebé está agora em casa", informou, aproveitando ainda para agradecer o apoio recebido e o atendimento do Hospital Chelsea e Westminster.

Recorde-se que Jessie Cave deu vida a Lilá Brown, namorada da personagem Ron Weasley, interpretada por Rupert Grint, na saga Harry Potter.