Carina Caldeira já foi mãe. A apresentadora deu à luz a pequena Constança esta quinta-feira, dia 7 de janeiro. A bebé pesou 3.981kg.

A notícia foi avançada nas redes sociais de Carina com três fotografias tiradas momentos depois do parto. "Constança. O amor das nossas vidas chegou", escreveu a profissional do Porto Canal na legenda das imagens que pode ver abaixo.

Recorde-se que a bebé é fruto da relação da apresentadora com o Dj e produtor Francisco Cardia. Este é o primeiro filho do casal.