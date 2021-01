Depois de celebrar nos últimos dias de dezembro de 2020, o segundo aniversário da sua filha ,Filipe Pinto , músico, deu as boas-vindas a mais um bebé, esta quarta-feira, dia 6.

O terceiro vencedor do Ídolos foi pai de um menino. "Neste dia de reis, nasceu o meu rei!", legendou a foto onde surge no hospital, com o bebé ao colo.

O cantor é ainda pai de Isabela, fruto do relacionamento atual com a namorada de longa data, Alexandra.

Filipe Pinto ganhou protagonismo na edição do Ídolos ao cantar Better Man dos Pearl Jam destacando-se num programa que deu a conhecer nomes como Carolina Torres ou Salvador Sobral.