A morte de Maradona deixou o mundo de luto, em específico, o universo futebolísitico. E mesmo um mês depois, o jogador continua nas bocas do mundo... não pelos melhores motivos.

A ex-mulher do jogador, Rocío Oliva, e a filha do jogador, Dalma Maradona, envolveram-se numa troca de farpas nas redes sociais que não passou despercebida aos olhos dos internautas.

Tudo começou esta segunda-feira, 4 de janeiro, quando Rocío optou por contar, durante um programa televisivo, a relação que o jogador tinha com as filhas, Dalma e Gianninna.

Quando lhe perguntaram porque é que Maradona não tinha estado presente no casamento da filha Dalma, Rocío não teve problemas em responder: "Ele disse-me: 'Para que vou se não conheço ninguém e não vou com a minha mulher? O que vou lá fazer?'".

Quem não gostou do que ouviu foi precisamente a filha, que fez questão de comentar o que ouviu nas redes sociais: "Ir aos programas de televisão falar da minha relação com o meu pai? Não, querida! Imploro para que não me faças falar... Não fales mais de mim, Rocío Oliva! Imagino que consigas manter o teu trabalho sem falar da minha mãe, da minha irmã e de mim, não é? E, ainda por cima, a mentir".

No entanto as indiretas não ficaram por aqui: "Incomoda-me que fales de algo de que não tens ideia, não sabes se eu resolvi essa situação com o meu pai ou não".

Por fim, Rocío não assistiu ao que estava a acontecer sem deixar de dar a sua opinião: "Eu digo tudo o que vivi com o Diego, se eu quiser".