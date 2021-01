Era apenas um adolescente quando protagonizou a famosa saga de filmes Karaté Kid. Hoje com 59 anos, Ralph Macchio, falou do seu casamento de 33 anos com Phyllis Fierro à People.

“Ela era amiga do meu primo, nós sorrimos e dançámos um pouco”, lembrou o ator sobre esse primeiro contato a mulher e enfermeira que conheceu quando tinha apenas 15 anos. “Sem ela e sem a estrutura e a família que criámos eu não teria conseguido fazer nada. Não teria equilíbrio”", assegura o ator que hoje tem um filho de 25 anos e uma filha de 28.

O segredo do casamento? "Compromisso", diz o ator que casou com Phyllis 11 anos depois de a conhecer. “É a crença, seja em tempos tranquilos ou difíceis, independentemente do que tivermos de enfrentar, de que fomos feitos para estar juntos”, sublinhou. “Sabemos que vamos superar qualquer coisa porque acreditamos nisso, está na nossa essência”, completou.

