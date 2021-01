Tim Clayton - Corbis

Ion Tiriac teceu duras críticas a Serena Williams num programa de televisão romena deixando o maridos da campeã de ténis, Alexis Ohanian, furioso.

"Serena era uma jogadora sensacional. Se ela tivesse um pouco de decência, ela reformarse-ia! Com essa idade e o peso que tem agora, ela não se move tão facilmente como fazia há 15 anos", disse o bilionário de 81 anos, que já jogou ténis e é o diretor do Madrid Open, de acordo com a ProSport na Roménia, citado pelo New York Post.

Indignado, Alexis não conseguiu ficar indiferente e acabou por chamar Ion de "palhaço racista e sexista" no Twitter. "É seguro dizer que ninguém se importa com o que Ion Țiriac pensa. Tive que pesquisar no Google... Acontece que a minha filha de três anos tem mais vitórias no Grand Slam do que este [emoji de palhaço]", disse o co-fundador do Reddit.

E acrescentou: "2021 e sem hesitação quando um palhaço racista/ sexista com uma plataforma vier falar da minha família".

Esta não é a primeira vez que Ion critica o peso de William. Em 2018 o milionário disse que o ténis precisava de estar mais atento com o peso dos tenistas. Na altura, Serena Williams, de 39 anos, chamou esses comentários de "ignorantes" e "sexistas". No entanto, desta vez ainda não se pronunciou publicamente sobre o assunto.

