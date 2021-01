Getty Images

Marcelo Rebelo de Sousa foi colocado em isolamento profilático preventivo, depois de ter tido contacto, na última segunda-feira, dia 4, com um elemento da Casa Civil que testou positivo.

Entretanto, esta quarta-feira, 6 de janeiro, o chefe de Estado português já fez dois testes – antigénio e PCR – e ambos tiveram resultado negativo.

O Presidente da República "(...) encontra-se em isolamento profilático preventivo, aguardando as diligências das autoridades de saúde, que estão a proceder à análise de risco", pode ler-se numa nota publicada hoje no portal da Presidência da República.

O elemento da Casa Civil infetado é Paulo Magalhães, assessor de imprensa de Marcelo Rebelo de Sousa.

A SIC mantém o debate presidencial marcado para esta noite entre o Presidente da República e André Ventura. Contudo, de acordo com as indicações da DGS, este debate poderá ser presencial ou à distância. O frente a frente será emitido a partir das 20h55 no Jornal da Noite, com moderação de Clara de Sousa.